Французька військова база на Близькому сході постраждала через напад Ірану

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны, расположенной в Эмиратах, но заверила, что речь идет о незначительных повреждениях.

Об этом она заявила в сообщении в X, реагируя на многочисленные сообщения в соцсетях по этому поводу.

Вотрен подтвердила, что местоположение французских военных в Объединенных Арабских Эмиратах пострадало из-за поражения дроном рядом с французской базой.

"Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби", – заявила она.

Вотрен подчеркнула, что речь не идет о "прилете" на территории, где расположен французский контингент, а также что сами военные не пострадали.

"Убытки являются лишь материальными и ограниченными. Пострадавших нет", – заявила она, добавив, что французские военные в регионе находятся в состоянии максимальной готовности "в ситуации, которая меняется каждый час".

Как известно, в Абу-Даби по договору между Францией и ОАЭ обустроены французские военные базы. В частности, база ВМФ обустроена в порту Зайед.

Официально сообщалось, что трое военнослужащих США погибли во время атаки на Иран. В то же время, в Пентагоне отрицают, что Иран поразил их авианосец.

Город Абу-Даби был одной из целей иранских обстрелов, Эстония сообщила о повреждении здания своей дипмиссии в городе.