У Орбана говорят, что готовы и дальше грабить украинских инкассаторов из-за "Дружбы"

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал, что захват украинских инкассаторов и похищение денег были ответом Будапешта на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба", а также предупредил о возможности подобных операций в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex со ссылкой на заявление венгерского министра.

Лазар заявил, что захваченные деньги и золото останутся в Венгрии, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, он признал, что операция по захвату инкассаторских автомобилей Ощадбанка не была случайной.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем", – заявил министр.

Лазар намекнул, что Венгрия может готовить подобные операции и в дальнейшем, если вопрос нефтепровода останется нерешенным.

"Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новые денежные переводы из Украины через Венгрию", – сказал чиновник.

Венгерский министр поставил под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину и заявил, что "чем дольше будет продолжаться восстановление нефтепровода, тем более тщательные расследования" этого дела будут необходимы.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта. В то же время захваченные средства и золото остались в Венгрии.

Позже в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов с БТР, пулеметами и гранатометами.

А министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина собирается обеспечить ответственность всех причастных к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, что вышло за пределы правового поля.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.