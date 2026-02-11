Позитивне ставлення українців до США серйозно впало порівняно з вереснем

Позитивне ставлення українців до США у лютому 2026 року знизилось на 17,3 відсоткового пункта порівняно з вереснем 2025 року, свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сайт Київського безпекового форуму, який замовив соціологічне дослідження.

Згідно з результатами дослідження, баланс довіри/недовіри до США становить 29,3% порівняно з вересневими показниками у 46,6%.

Падіння довіри українці демонструють і щодо НАТО – баланс тих, хто довіряє та не довіряє Альянсу, впав до 45%. У вересні минулого року цей показник становив 61,8%.

Як зазначають автори дослідження, ці показники суттєво нижчі, ніж у європейських країн.

Респонденти найчастіше висловлюють позитивні оцінки щодо Великої Британії, баланс ставлення до якої становить 94,3%. Порівняно з вереснем 2025 року позитивне ставлення до Британії зросло – тоді цей показник становив 78%.

Далі йдуть Канада (92,3%), Франція (87,5%) та Німеччина (83,5%). Щодо цих країн теж зріс позитивний баланс ставлення, порівняно з вереснем 2025 року.

До міжнародних об’єднань українці також ставляться переважно позитивно. Баланс довіри до ЄС залишається стабільним і становить 79,5%.

Найнижчий рівень позитивного ставлення зафіксовано до Росії – баланс становить -98,1%.

Опитування проводилося з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 1003 респондентів, які проживають на неокупованій території України.

