СМИ: ЕС исключил грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций

Европейский Союз не включил порт Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций против России, куда его должны были внести из-за содействия российскому "теневому флоту".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский общественный вещатель 1TV со ссылкой на письмо специального представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана.

Отмечается, что спецпредставитель ЕС написал письмо министру иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили о соответствующем решении Брюсселя.

"Включение порта Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций изначально рассматривалось из-за его роли в морском транспорте российской нефти и входа танкеров "теневого флота" в порт. Эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваше правительство и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства", – написал О'Салливан.

Отмечается, что власти Грузии и оператор порта взяли на себя обязательства не допускать в Кулеве суда, находящиеся под санкциями ЕС, и соблюдать европейские ограничения против российской нефти.

Компания SOCAR, оператор терминала, также пообещала строго соблюдать санкции ЕС.

В ЕС подчеркнули, что продолжат следить за перемещением "теневого флота" РФ и за тем, чтобы территория Грузии не использовалась для обхода санкций или реэкспорта чувствительных товаров в Россию.

Напомним, Еврокомиссия предлагала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против России содержал положение о полном запрете морских услуг всем судам, транспортирующим российскую нефть. Некоторые страны, в частности Италия и Испания, возражали против внесения в санкционный список грузинского порта Кулеви и одного кубинского банка.

Послы государств Европейского Союза предварительно согласовали текст 20-го пакета санкций ЕС против России, однако его принятие до сих пор задерживают позиции Венгрии и Словакии.

Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита, требуя возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Словакия, в частности, выразила оговорку, что принятие 20-го пакета санкций "может прервать мирные переговоры" с РФ.