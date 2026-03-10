На Кипре задержали подозреваемого боевика ХАМАС, который мог готовить атаки в Европе

Власти Кипра задержали подозреваемого члена террористической организации ХАМАС, которого разыскивает Германия за приобретение оружия и боеприпасов для нападений на израильские или еврейские объекты.

Об этом сообщили во вторник, 10 марта, федеральные прокуроры Германии, пишет "Европейская правда".

Как отметили немецкие прокуроры, подозреваемый, родившийся в Ливане и известный как Камель М., был задержан 6 марта в аэропорту Ларнаки на Кипре после прибытия из Ливана.

По словам прокуроров, подозреваемый разыскивается в связи с перевозкой 300 патронов с боевыми патронами. Из заявления не ясно, откуда были патроны и куда они могли направляться.

"Операция была подготовкой к смертоносным атакам ХАМАС на израильские или еврейские учреждения в Германии и Европе", – подчеркнули прокуроры.

Полиция также провела обыск в квартире подозреваемого в Берлине.

После экстрадиции Камеля М. в Германию судья примет решение о его предварительном заключении.

Стоит отметить, что со времени войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, вызванной атаками боевиков на Израиль в 2023 году, количество нападений на евреев и еврейские объекты по всему миру возросло.

Накануне власти Кипра арестовали 28-летнего гражданина Азербайджана и 27-летнюю эстонку по подозрению в терроризме и шпионаже в пользу Ирана.

Напомним, осенью канцлер Германии Фридрих Мерц во время открытия отреставрированной синагоги пообещал решительно противодействовать антисемитизму в стране.