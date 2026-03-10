Сикорский призвал Навроцкого одобрить план перевооружения Польши: у нас мало времени

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом срочно подписать законопроект, который позволит стране принять участие в программе ЕС по перевооружению SAFE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сикорский заявил в интервью радиостанции TOK FM, обнародованном на его странице в X.

По программе SAFE, предложенной Еврокомиссией, Польша может занять 43,7 млрд евро – самую большую сумму среди всех стран-членов ЕС – на собственные проекты по перевооружению.

Законопроект, который делает возможным участие страны в программе, был одобрен обеими палатами польского парламента и ожидает подписи президента.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к президенту по поводу SAFE, призвав его срочно одобрить инициативу, учитывая "сжатые сроки".

"Мы просим президента подписать этот законопроект как можно скорее, потому что сроки и ситуация действительно сжаты. Путин на грани коллапса. Нам нужно подписать контракты до конца мая, а до 2030 года укрепить промышленность и закупить оборудование. Да, это очень срочно", – сказал Сикорский.

На вопрос журналистки, что правительство будет делать в случае вето президента на законопроект, министр предположил, что Польше придется привлекать резервные средства на перевооружение.

"Мы потратим эти средства исключительно через Фонд поддержки вооруженных сил, и тогда не будет денег на военную мобильность, то есть на дорожную инфраструктуру. Не будет денег на Пограничную службу, а партия "ПиС" ("Право и справедливость". – Ред.) якобы заботится о безопасности границ Польши. Не хватит и на полицию и Службу государственной охраны", – пояснил он.

Заявление Сикорского прозвучало перед запланированной встречей Навроцкого с премьер-министром Дональдом Туском. Ожидается, что они обсудят предложение президента под названием "SAFE 0%", которое Навроцкий называет альтернативой программе ЕС.

Напомним, в оппозиционной партии "Право и справедливость" ранее призвали президента Кароля Навроцкого продолжать ветировать закон, чтобы Польша не стала еще больше зависеть от Брюсселя.

