Парламент Угорщини схвалив резолюцію, яка відкидає членство України в ЄС 

Національна асамблея Угорщини більшістю голосів схвалила резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС, а також проти подальшого фінансування її військових потреб країнами Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє угорський телеканал ATV.

За схвалення пропозиції проголосували 142 члени парламенту, 28 – виступили проти, ще 4 – утрималися.

Документ містить положення про те, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС, аргументуючи це війною та "невідповідністю" країни критеріям членства.

У резолюції парламент закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до блоку.

Крім того, у документі є заклик не надсилати гроші та озброєння Україні, а також перешкоджати перенаправленню європейських фондів, нібито призначених для Угорщини, на потреби Києва.

Автори резолюції стверджують, що частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро, частково коштом скорочення сільськогосподарських субсидій.

Там також згадується про план відновлення України, який, за підрахунками авторів, нібито коштуватиме кожній угорській родині майже 1,4 мільйона форинтів (3,6 тис. євро).

Резолюція також вітає запит уряду про опитування населення щодо подальшого фінансування України у формі національної петиції.

У документі міститься заклик до уряду вжити всіх необхідних заходів для запобігання продовженню політики ЄС щодо підтримки України у війні, а також "втягуванню Угорщини та ЄС в російсько-українську війну".

Нагадаємо, напередодні уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, намагаючись створити юридичне підґрунтя для своїх дій.

Один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

Зазначимо, що минулого місяця Угорщина заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту, вимагаючи відновити поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".