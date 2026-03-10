Парламент Венгрии принял резолюцию, отвергающую членство Украины в ЕС

Национальная ассамблея Венгрии большинством голосов приняла резолюцию об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС, а также против дальнейшего финансирования ее военных нужд странами Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает венгерский телеканал ATV.

За одобрение предложения проголосовали 142 члена парламента, 28 – выступили против, еще 4 – воздержались.

Документ содержит положение о том, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, аргументируя это войной и "несоответствием" страны критериям членства.

В резолюции парламент призывает правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Кроме того, в документе есть призыв не отправлять деньги и вооружение Украине, а также препятствовать перенаправлению европейских фондов, якобы предназначенных для Венгрии, на нужды Киева.

Авторы резолюции утверждают, что доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 млрд евро, частично за счет сокращения сельскохозяйственных субсидий.

Там также упоминается о плане восстановления Украины, который, по подсчетам авторов, якобы будет стоить каждой венгерской семье почти 1,4 миллиона форинтов (3,6 тыс. евро).

Резолюция также приветствует запрос правительства об опросе населения относительно дальнейшего финансирования Украины в форме национальной петиции.

В документе содержится призыв к правительству принять все необходимые меры для предотвращения продолжения политики ЕС по поддержке Украины в войне, а также "втягивания Венгрии и ЕС в российско-украинскую войну".

Напомним, накануне правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка, пытаясь создать юридическую основу для своих действий.

Один из ключевых министров правительства Виктора Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

Отметим, что в прошлом месяце Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита, требуя возобновить поставки российской нефти через трубопровод "Дружба".