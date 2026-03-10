Мадяр раскрыл детали кампании дезинформации, которую Орбан готовит с политтехнологами из РФ

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана в ближайшие дни начнет кампанию по дезинформации, подготовленную совместно с российскими политтехнологами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании и вмешательства в парламентские выборы в стране.

Лидер венгерской оппозиции заявил, что эта кампания начнется в ближайшие дни и будет сосредоточена в соцсетях, прежде всего в TikTok.

"В ближайшие дни партия "Фидес" совместно с российскими службами начнет кампанию по дискредитации и дезинформации, которая уже была опробована в Молдове, прежде всего в социальных сетях, в частности в TikTok", – написал Мадяр.

По его словам, "Фидес" подготовила 14 дискредитирующих видеороликов, сделанных с помощью искусственного интеллекта, о кандидате от "Тисы" и членах его семьи.

Ожидается, что ролики будут распространять фейковые профили в соцсетях, владельцам которых заплатят несколько десятков миллионов форинтов (десятки тысяч евро).

Мадяр обратился к Орбану с призывом остановить запланированную кампанию по дезинформации и выслать российских агентов из Венгрии.

"Я призываю Виктора Орбана немедленно остановить запланированную серию избирательных фальсификаций и выслать российских агентов из Венгрии. Уже сейчас заявляю, что после 12 апреля все, кто участвовал в этих преступлениях, предстанут перед судом", – предостерег Мадяр.

Лидер партии "Тиса" уже обращался к России с призывом воздержаться от любого влияния на выборы в венгерский парламент, пообещав Москве "сбалансированные" отношения.

