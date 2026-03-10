СМИ: в США признают ошибкой отказ ранее от украинской технологии сбивания БпЛА

Американские чиновники признают, что прошлогодний отказ от украинской технологии сбивания иранских беспилотников стал одной из крупнейших тактических ошибок в войне против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Axios.

Почти семь месяцев назад украинские чиновники пытались продать США свою проверенную в боях технологию сбивания иранских ударных дронов. На закрытой встрече в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Дональду Трампу беспилотники-перехватчики как способ укрепить связи и, по словам одного из чиновников, выразить свою благодарность за поддержку США в условиях российской агрессии.

Украинцы сделали презентацию в PowerPoint для американских чиновников, в которой показали карту Ближнего Востока и выразили пророческое предупреждение: "Иран совершенствует конструкцию своих дронов "Шахед" для одноразовых атак".

Презентация включала идею создания "боевых центров дронов" в Турции, Иордании и государствах Персидского залива, где расположены американские базы, для противодействия угрозе со стороны Ирана и его союзников.

"Мы хотели построить "дрон-стены" и все необходимое, например, радары", – сказал украинский чиновник.

"На той встрече... в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, но они ничего не сделали", – отметил он.

Американский чиновник, который видел презентацию PowerPoint, подтвердил, что команда Зеленского показала ее администрации, и высказал предположение, что некоторые представители администрации Дональда Трампа считают украинского лидера слишком саморекламным представителем государства-клиента, которое не пользуется достаточным уважением.

"Мы решили, что Зеленский есть Зеленский. Кто-то решил не покупаться на это", – сказал чиновник.

В минувший четверг США официально попросили Зеленского о помощи в борьбе с дронами.

Отклонение предложения Украины стало одной из крупнейших тактических ошибок администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля, сообщили два американских чиновника.

Недорогие иранские "Шахеды" связаны с гибелью семи американских военнослужащих, а их перехват обошелся США и их союзникам в регионе в миллионы долларов.

"Если мы допустили тактическую ошибку или просчет, который привел к этому [войне в Иране], то это именно она", – признал американский чиновник.

Украина – это страна с наибольшим опытом борьбы с дронами типа "Шахед", которые Россия закупила, воспроизвела и обозначила как дроны "Герань" и использует тысячами для атак против Украины.

Украина разработала недорогой беспилотник-перехватчик, а также датчики и средства противовоздушной обороны для сбивания беспилотников типа "Шахед".

В пятницу США объявили о планах развернуть собственную систему беспилотников для уничтожения "Шахедов" под названием Merops на фоне жалоб союзников на атаки.

Один американский чиновник сообщил Associated Press, что реакция на иранские беспилотники до сих пор была "разочаровывающей".

Другой американский чиновник признал, что украинские дроны были бы полезными, если бы их развернули раньше, но добавил, что "наши результаты на театре военных действий были замечательными".

Как писала "Европейская правда", 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер после начала американской операции против Ирана заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников на Ближнем Востоке.

Также СМИ сообщали, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов.