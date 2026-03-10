В НБУ объяснили, чего ждут от институтов ЕС на фоне нападения Венгрии на инкассаторов

Национальный банк Украины считает, что европейские институты, к которым он официально обратился за поддержкой в начале этой недели, должны исследовать действия правительства Венгрии и обнародовать публичные выводы.

Об этом глава Нацбанка Андрей Пышный заявил в комментарии "Европейской правде", отвечая на запрос об обращении к партнерам, которые он анонсировал накануне.

Пышный подтвердил, что официальные письма отправлены. Практика переписок не предусматривает обнародования их содержания, но из собственных источников "ЕП" известно, что глава НБУ письменно сообщил главе Европейского центробанка Кристин Лагард, главе Нацбанка Австрии Мартину Кохеру, главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе профильного директората Еврокомиссии FISMA Джону Берригану о некоторых деталях своевольных противоправных действий венгерских властей и призвал их вмешаться, чтобы "не позволить превратить пространство ЕС в феодальную средневековую Европу".

В комментарии "ЕвроПравде" глава НБУ заявил, что рассчитывает на беспристрастное исследование этих обстоятельств "с соответствующими публичными выводами и результатами, которые позволили бы на практике продемонстрировать приверженность верховенству права в ЕС".

Андрей Пышный выразил убеждение, что захват конвоя инкассаторов стал "политической акцией в исполнении правительства Венгрии, построенной на произволе и беззаконии", а также что правительство Орбана ставит целью "не только безосновательно дискредитировать Украину, но и подорвать вполне реальными действиями нашу финансовую стабильность".

"Трудно понять, но эти события происходят в центре Европы, на территории страны-члена ЕС, и исходят от правительства, которое должно осознавать обязанности придерживаться правовой и регуляторной среды ЕС, но нет – правительство Венгрии ими откровенно пренебрегает", – подытожил глава Нацбанка.

Как сообщала "ЕвроПравда", в понедельник Нацбанк предложил Еврокомиссии стать независимым арбитром в этом деле.

Между тем ситуация дополнительно обострилась: венгерское правительство приняло решение об изъятии похищенных средств и золота Ощадбанка. Также один из ключевых министров Орбана намекнул, что власти Венгрии готовы и дальше грабить украинских инкассаторов, пока Украина не возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".