Нацбанк пропонує Єврокомісії стати незалежним арбітром у справі викрадених Угорщиною інкасаторів

Голова Національного банку Андрій Пишний вважає, що Європейська комісія могла б виступити незалежною стороною для об’єктивного з’ясування всіх обставин інциденту з викраденням Угорщиною українських інкасаторів та валюти 5 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", Пишний написав у дописі у Facebook в неділю.

Пишний повідомив, що Нацбанк веде активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб інцидент не залишився без належної реакції.

Звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, Центрального банку Австрії, генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

Європейські партнери та інституції, додав Пишний, повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації.

"Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту", – написав Пишний.

Він пообіцяв повне сприяння з боку Ощадбанку, якщо ЄК погодиться.

Увечері 7 березня Ощадбанк опублікував заяву, у якій вимагає від Угорщини повернути інкасаторські автомобілі та цінності, які були незаконно захоплені. Йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів повернулись в Україну з Угорщини ввечері 6 березня.

Детально про інцидент 5 березня, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву