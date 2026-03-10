Зеленський сподівається на підписання угоди про дрони з Трампом

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Сполучені Штати відмовились від угоди щодо дронів з Україною, та розраховує підписати з президентом Дональдом Трампом відповідний договір.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав у вівторок, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

Видання Axios раніше повідомило, що торік США нібито відмовились від української пропозиції, яка полягала у передачі США технології збивання іранських безпілотників, і тепер усвідомили свою помилку.

Президент Зеленський не вважає, що США відмовились від пропозиції.

"Ми пропонували, дійсно, Сполученим Штатам (цю технологію. – Ред.), і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер. Ми пропонували Drone Deal (угоду щодо дронів). Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології", – сказав Зеленський.

Він додав, що саме у цій сфері Україна зараз буде надавати експертну допомогу країнам Близького Сходу, водночас минулорічна системна пропозиція була тільки для Сполучених Штатів.

"Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений. Але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Drone Deal, але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати цей договір. І для наших компаній це також дуже класно", – сказав президент.

Як повідомляла "Європейська правда", 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.





