Зеленский надеется на подписание соглашения о дронах с Трампом

Президент Владимир Зеленский не считает, что Соединенные Штаты отказались от соглашения о дронах с Украиной, и рассчитывает подписать с президентом Дональдом Трампом соответствующий договор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал во вторник, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Издание Axios ранее сообщило, что в прошлом году США якобы отказались от украинского предложения, которое заключалось в передаче США технологии сбивания иранских беспилотников, и теперь осознали свою ошибку.

Президент Зеленский не считает, что США отказались от предложения.

"Мы предлагали, действительно, Соединенным Штатам (эту технологию. – Ред.), и для нас это приоритет, это стратегический партнер. Мы предлагали Drone Deal (соглашение по дронам). Там действительно есть все наши соответствующие дроны, есть наши технологии", – сказал Зеленский.

Он добавил, что именно в этой сфере Украина сейчас будет оказывать экспертную помощь странам Ближнего Востока, в то же время прошлогоднее системное предложение было только для Соединенных Штатов.

"Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен. Но это точно отсрочка, и пока мы не подписали Drone Deal, но мы открыты. Я бы очень хотел с президентом Соединенных Штатов подписать этот договор. И для наших компаний это также очень классно", – сказал президент.

Как сообщала "Европейская правда", 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.