"Я Віктор Орбан, полірую Путіну яйця": у Варшаві відбувся протест під посольством Угорщини

Активіст у масці з обличчям угорського прем’єра Віктора Орбана влаштував у Варшаві, біля посольства Угорщини, перформанс зі скульптурою, що нагадує правителя РФ Владіміра Путіна.

Відео перформансу опублікувала у своєму Facebook місцева активістка Наталія Панченко, повідомляє "Європейська правда".

Активіст у масці Віктора Орбана розпочав перформанс із такої сатиричної промови: "Доброго дня, мене звати Віктор Орбан, я прем’єр Угорщини і, як ви вже помітили, я старанно полірую Путіну яйця. Щоб аж блищали. Намагаюся робити йому добре, щоб він був задоволений і розслаблений".

Після того, як активіст виголосив цей монолог, він демонстративно почав старанно "чистити" арт-інсталяцію литовського скульптора Мартінаса Гаубаса, розповіла Панченко.

Акцію організував Комітет захисту демократії. Її мета – привернути увагу до проросійської політики уряду Віктора Орбана.

Організатором події є Яцек Вішневський, який нагадав, що у 1956 році радянська армія вбила близько 2700 угорців, придушуючи угорське повстання, тому нинішня політика Будапешта виглядає як зневага до пам’яті тих, хто загинув у боротьбі проти Москви.

Активісти звернулися і до угорського суспільства, яке 12 квітня обиратиме склад нового парламенту. Вони висловили сподівання, що угорці дадуть оцінку політиці, яка підіграє Кремлю.

Нагадаємо, на початку березня Путін у розмові з Орбаном похвалив його за політику щодо України

За даними ЗМІ, Кремль напряму долучився до виборів у Орбана, в Угорщині діють політтехнологи РФ