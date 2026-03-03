Путін у розмові з Орбаном похвалив його за політику щодо України

Кремль заявив, що правитель РФ Владімір Путін і прем’єр Угорщини Віктор Орбан провели телефонну розмову.

Повідомлення про це розміщене на сайті Кремля, передає "Європейська правда".

Першою темою розмови Орбана і Путіна назвали "різке загострення ситуації навколо Ірану" і в усьому близькосхідному регіоні, в тому числі з точки зору можливих наслідків для стану світового енергетичного ринку.

Далі, згідно з повідомленням, Орбан і Путін обмінялися думками щодо України.

"Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і в цілому прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також порушувалися питання, що стосуються громадян Угорщини, мобілізованих до збройних сил України і таких, що потрапили в російський полон.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.