"Я Виктор Орбан, полирую Путину яйца": в Варшаве прошел протест под посольством Венгрии

Активист в маске с лицом венгерского премьера Виктора Орбана устроил в Варшаве, возле посольства Венгрии, перформанс со скульптурой, напоминающей правителя РФ Владимира Путина.

Видео перформанса опубликовала в своем Facebook местная активистка Наталья Панченко, сообщает "Европейская правда".

Активист в маске Виктора Орбана начал перформанс с такой сатирической речи: "Добрый день, меня зовут Виктор Орбан, я премьер Венгрии и, как вы уже заметили, я старательно полирую Путину яйца. Чтобы они блестели. Стараюсь делать ему хорошо, чтобы он был доволен и расслаблен".

После того, как активист произнес этот монолог, он демонстративно начал старательно "чистить" арт-инсталляцию литовского скульптора Мартинаса Гаубаса, рассказала Панченко.

Акцию организовал Комитет защиты демократии. Ее цель – привлечь внимание к пророссийской политике правительства Виктора Орбана.

Организатором мероприятия является Яцек Вишневский, который напомнил, что в 1956 году советская армия убила около 2700 венгров, подавляя венгерское восстание, поэтому нынешняя политика Будапешта выглядит как пренебрежение памятью тех, кто погиб в борьбе против Москвы.

Активисты обратились и к венгерскому обществу, которое 12 апреля будет выбирать состав нового парламента. Они выразили надежду, что венгры дадут оценку политике, которая подыгрывает Кремлю.

Напомним, в начале марта Путин в разговоре с Орбаном похвалил его за политику в отношении Украины

По данным СМИ, Кремль напрямую присоединился к выборам в Орбана, в Венгрии действуют политтехнологи РФ