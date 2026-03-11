Франція допоможе Україні в розбудові розподіленої генерації

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з президентом Франції Емманюелем Макроном створення спільної експертної групи для розбудови обʼєктів розподіленої генерації в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", Свириденко повідомила в Telegram.

За словами очільниці українського уряду, в групі візьме участь уповноважений президента Франції з відбудови України. Також планують залучити приватний сектор.

Свириденко повідомила, що зустрілася з Макроном під час візиту до Парижа. Серед іншого, вони обговорили роботу з перебудови енергетики України та плани енергетичної стійкості регіонів, які український уряд реалізує разом з областями та громадами.

Окремо прем’єрка поінформувала французького президента про наслідки російської атаки на нафтопровід "Дружба", яка сталася наприкінці січня.

Нагадаємо, цей удар спричинив зупинку роботи нафтопроводу, який транспортував російську нафту до Угорщини та Словаччини, та призвів до нового загострення у відносинах з Будапештом.

Минулого місяця Угорщина заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту, вимагаючи відновити поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

А днями міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей були відповіддю Будапешта на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".