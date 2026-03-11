Франция поможет Украине в развитии распределенной генерации

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном создание совместной экспертной группы для развития объектов распределенной генерации в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Свириденко сообщила в Telegram.

По словам главы украинского правительства, в группе примет участие уполномоченный президента Франции по восстановлению Украины. Также планируют привлечь частный сектор.

Свириденко сообщила, что встретилась с Макроном во время визита в Париж. Среди прочего, они обсудили работу по перестройке энергетики Украины и планы энергетической устойчивости регионов, которые украинское правительство реализует вместе с областями и общинами.

Отдельно премьер проинформировала французского президента о последствиях российской атаки на нефтепровод "Дружба", которая произошла в конце января.

Напомним, этот удар вызвал остановку работы нефтепровода, который транспортировал российскую нефть в Венгрию и Словакию, и привел к новому обострению в отношениях с Будапештом.

В прошлом месяце Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита, требуя возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

А на днях министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал, что захват украинских инкассаторов и похищение денег были ответом Будапешта на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".