У Німеччині українського підлітка визнали винним у вбивстві українки та її дитини 

У Німеччині земельний суд міста Ессен визнав 16-річного українця винним у вбивстві 32-річної жінки з України та її однорічної доньки, йому загрожує до десяти років ув’язнення в колонії для неповнолітніх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Вбивство сталося минулого літа у місті Дорстен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія. Тоді поліція знайшла тіла жінки та її дитини з ознаками насильницької смерті на лісовій дорозі. А обвинувачений, 16-річний українець, сам звернувся до правоохоронців з визнанням своєї причетності до трагедії.

За словами речниці суду Ессена, підліток зізнався, що в червні минулого року вбив сусідку та її однорічну дочку, завдавши їм ударів ногами та руками.

За даними слідства, перед скоєнням злочину між вбитою жінкою та підлітком відбулися сексуальні дії. Судді не змогли встановити, чому обвинувачений потім вдався до насильства.

Підлітка визнали винним у подвійному вбивстві та присудили до 10 років в колонії для неповнолітніх.

Через вік обвинуваченого судовий процес відбувався повністю за зачиненими дверима. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, торік Федеральний суд Німеччини підтвердив довічний вирок подружжю, яке в березні 2024 року вбило двох українок і викрало дитину молодшої з них.

У 2024 році в Німеччині вбили двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження. Як виявилося пізніше – вони були військовослужбовцями, що відновлювалися у Баварії після поранень.

Головний підозрюваний – 57-річний росіянин, йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.