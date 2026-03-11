В Германии украинского подростка признали виновным в убийстве украинки и ее ребенка

В Германии земельный суд города Эссен признал 16-летнего украинца виновным в убийстве 32-летней женщины из Украины и ее годовалой дочери, ему грозит до десяти лет заключения в колонии для несовершеннолетних.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Убийство произошло прошлым летом в городе Дорстен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Тогда полиция нашла тела женщины и ее ребенка с признаками насильственной смерти на лесной дороге. А обвиняемый, 16-летний украинец, сам обратился к правоохранителям с признанием своей причастности к трагедии.

По словам пресс-секретаря суда Эссена, подросток признался, что в июне прошлого года убил соседку и ее годовалую дочь, нанеся им удары ногами и руками.

По данным следствия, перед совершением преступления между убитой женщиной и подростком произошли сексуальные действия. Судьи не смогли установить, почему обвиняемый потом прибегнул к насилию.

Подростка признали виновным в двойном убийстве и приговорили к 10 годам в колонии для несовершеннолетних.

Из-за возраста обвиняемого судебный процесс проходил полностью за закрытыми дверями. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году Федеральный суд Германии подтвердил пожизненный приговор супругам, которые в марте 2024 года убили двух украинок и похитили ребенка младшей из них.

В 2024 году в Германии убили двух граждан Украины, мужчин 1987 и 2001 годов рождения. Как оказалось позже – они были военнослужащими, которые восстанавливались в Баварии после ранений.

Главный подозреваемый – 57-летний россиянин, ему избрана мера пресечения в виде ареста.