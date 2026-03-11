Венгерская делегация отправилась в Украину проверять "Дружбу"

Венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком заявила о намерении посетить Украину, где планирует провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Чепек объявил в своем видеообращении с пограничного пункта пропуска с Украиной, опубликованном на странице в Facebook.

В состав делегации, по словам Чепека, входят специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель, имеющий опыт в международных отношениях, и аналитик энергетического рынка. Пока неизвестно, действительно ли венгерская делегация пересекла границу.

Отмечается, что перед визитом в Украину делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Следственная комиссия, как ее назвал чиновник, намерена провести переговоры с украинскими чиновниками в Киеве, а также с послами, настаивая на возобновлении работы нефтепровода.

"Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, которое отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является возобновление работы нефтепровода "Дружба", – заявил Чепек, ссылаясь на энергетическую ситуацию, вызванную войной на Ближнем Востоке.

В своем заявлении он также отметил, что задачей делегации является выяснение состояния трубопровода и создание условий для возобновления его работы.

На прошлой неделе Чепек заявил, что направил письмо министру энергетики Денису Шмыгалю, в котором "дал Украине три дня" на возобновление работы нефтепровода "Дружба".

Ранее Венгрия и Словакия заявляли о намерениях направить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже и заявил о общем мнении по восстановлению транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".