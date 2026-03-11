В центре Дрездена эвакуировали 18 тысяч человек из-за найденной старой бомбы
В центре немецкого города Дрезден объявили масштабную эвакуацию из-за обнаружения на месте бывшего моста Каролы неразорвавшейся авиабомбы.
Об этом сообщает NTV, пишет "Европейская правда".
Обследование двух подозрительных объектов на берегу Эльбы в центре Дрездена подтвердило, что один из них – неразорвавшаяся 250-килограммовая британская авиабомба с детонатором.
Около 18 тысяч жителей близлежащих кварталов получили распоряжение от мэрии покинуть определенный периметр – около километра вокруг места находки – до 9 часов утра 11 марта. Эвакуированная зона охватывает большую часть исторического центра города с самыми известными объектами архитектуры и админзданиями, включая земельный парламент Саксонии.
Эвакуированным предложили разместиться в помещении выставочного центра Дрездена, который открыли с этой целью с 7 часов утра.
Это уже не первая старая бомба, найденная в этой местности – во время разборки завалов после падения одной секции моста рядом нашли четыре старых авиабомбы.
Напомним, неожиданный обвал 100-метровой секции моста Каролы произошел в сентябре 2024 года, тогда чудом никто не пострадал. После обследования его решили полностью снести и заменить новой конструкцией. По заключению специалистов, обвал стал следствием коррозии вследствие проникновения влаги на этапе строительства в сочетании с "усталостью" так называемых предварительно напряженных сталей.
Первый мост Каролы через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.
Дрезден, как известно, подвергся интенсивным бомбардировкам на последних этапах Второй мировой войны.