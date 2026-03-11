Совет нацбезопасности Румынии разрешил США использовать ее базы для атак по Ирану

Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США на использование авиабаз на территории страны для американской операции против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил президент Румынии Никушор Дан, передает Digi24.

Для окончательного одобрения запроса Вашингтона за него должен проголосовать румынский парламент. Голосование ожидается в среду, 11 марта.

Президент Румынии не приводил подробностей относительно просьбы США, но подчеркнул, что речь идет исключительно об оборонной миссии.

"Третьим пунктом было развертывание американских сил и техники в Румынии, включая самолеты-заправщики и оборудование спутниковой связи. Я подчеркиваю, что это оборонное оборудование... Я уверяю румын, что у них нет причин для беспокойства. Наша страна в безопасности", – сказал Дан.

Согласно информации Digi24, Соединенные Штаты запросили у Румынии разрешение на отправку двух самолетов-заправщиков на авиабазу имени Михаила Когелнихану в уезде Констанца и Кимпия-Турзи. Кроме того, США хотят дополнительно развернуть 400–500 военнослужащих для обеспечения безопасности и технического обслуживания самолетов.

По информации журналистов, решение о развертывании американских самолетов и персонала будет одобрено на период 90 дней. Совет национальной безопасности страны имеет право продлить срок миссии при необходимости.

Отметим, что вопрос доступа США к авиабазам на территории Европы вызвал новую волну напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами. Например, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

Трамп также направил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по Ирану.