В Еврокомиссии получили письмо главы НБУ относительно произвольных действий Венгрии

В Еврокомиссии подтвердили, что получили письмо главы Национального банка Украины Андрея Пышного с призывом вмешаться после своевольных противоправных действий венгерских властей.

Об этом заявил журналистам заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл, передает "Европейская правда".

По его словам, сейчас в Еврокомиссии изучают вопросы, затронутые в письме.

"Я могу подтвердить, что мы получили такое письмо. Сейчас мы изучаем вопросы, затронутые в письме, и это все, что мы можем сказать на сегодня", – сказал Олоф Гилл.

Как сообщалось, Андрей Пышный в комментарии "Европейской правде" заявил, что Национальный банк Украины считает, что европейские институты, к которым он официально обратился за поддержкой в начале этой недели, должны исследовать действия правительства Венгрии и обнародовать публичные выводы.

Глава НБУ заявил, что рассчитывает на беспристрастное исследование этих обстоятельств "с соответствующими публичными выводами и результатами, которые позволили бы на практике продемонстрировать приверженность верховенству права в ЕС".

Как сообщала "ЕвроПравда", в понедельник Нацбанк предложил Еврокомиссии стать независимым арбитром в этом деле.

Тем временем Венгрия приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.