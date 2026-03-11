У Польщі почали розслідування щодо торгівлі людьми у справі Епштейна

У Національній прокуратурі Польщі розпочали розслідування справи щодо можливої торгівлі людьми у межах справи засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначили у прокуратурі, Польща звернеться до двох інших європейських країн з проханням надати інформацію та докази, необхідні для розслідування справи про торгівлю людьми, пов'язану з Епштейном.

Зазначається, що у ході розслідування прокурори переглянули матеріали, які оприлюднило Міністерство юстиції США.

Відтак проаналізовані документи свідчать про "обґрунтовану підозру у скоєнні злочину торгівлі людьми", у тому числі на території Польщі.

Наприкінці лютого писали, що Міністерство оборони Великої Британії перевіряє записи польотів, які можуть містити інформацію про засудженого за сексуальні злочини Епштейна.

Також британська поліція оцінює, чи займався Епштейн торгівлею жінками через два лондонські аеропорти на приватних рейсах.

