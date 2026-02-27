У Британії перевіряють дані про можливі польоти Епштейна на бази ВПС

Міністерство оборони Великої Британії перевіряє записи польотів, які можуть містити інформацію про засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це повідомив представник міністерства оборони країни, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Міноборони Британії ухвалило таке рішення після того, як з'явилися файли, які можуть свідчити про те, що покійний американський сексуальний злочинець приземлявся на військових базах країни на своєму приватному літаку.

Британська поліція вже оцінює, чи займався Епштейн торгівлею жінками через два лондонські аеропорти на приватних рейсах, в рамках загальнонаціональних скоординованих зусиль з розслідування зв'язків фінансиста з Великою Британією.

Файли свідчать, що Епштейн міг приземлятися на своєму приватному літаку на базі Королівських повітряних сил у Нортголті. Відтак за словами речника Міноборони, міністр оборони Джон Гілі наказав провести перевірку польотів.

"Міністр оборони наказав переглянути всі записи, які міністерство може мати щодо польотів Епштейна, що приземлялися на базах ВПС, щоб переконатися, що будь-яка інформація, яка стосується злочинів Епштейна, буде виявлена і надана відповідним органам", – додав він.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що експосол Британії у США Пітер Мендельсон, надсилав йому деталі чутливих економічних дискусій британського уряду.

Експосла заарештували, а пізніше стало відомо про його звільнення з-під варти. Раніше цього місяця британська поліція розпочала кримінальне розслідування щодо Мендельсона після того, як уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера передав правоохоронцям листування між колишнім послом і Епштейном.

Сам Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, його прем’єрство опинилося під загрозою на тлі скандалу. Згодом британський прем’єр відкинув чутки про свою відставку.

