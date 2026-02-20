У Лондоні розслідують можливе використання аеропортів для торгівлі людьми у справі Епштейна

Британська поліція перевіряє, чи використовувалися лондонські аеропорти для торгівлі людьми на тлі скандалу із братом короля Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, який з’являється у файлах засудженого сексуального злочинця, американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це йдеться у заяві лондонської поліції, пише "Європейська правда".

Столична поліція опублікувала заяву щодо розслідування тверджень, викладених у документах з файлів Епштейна.

"Після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів судових документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, нам стало відомо про припущення, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації", – заявили правоохоронці.

Відтак вони оцінюють цю інформацію, а також активно шукають додаткові деталі у правоохоронних партнерів, зокрема у США.

Окремо лондонська поліція ідентифікує та зв'язується з колишніми та офіцерами, які могли тісно співпрацювали з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором як охоронці.

Їх попросили ретельно обміркувати, чи щось із того, що вони бачили або чули під час служби, може мати значення для поточних розслідувань, та поділитися будь-якою інформацією, яка може допомогти.

Експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

