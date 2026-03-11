В Польше начали расследование по делу о торговле людьми в деле Эпштейна

В Национальной прокуратуре Польши начали расследование дела о возможной торговле людьми в рамках дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отметили в прокуратуре, Польша обратится к двум другим европейским странам с просьбой предоставить информацию и доказательства, необходимые для расследования дела о торговле людьми, связанного с Эпштейном.

Отмечается, что в ходе расследования прокуроры просмотрели материалы, обнародованные Министерством юстиции США.

Анализ документов свидетельствует о "обоснованном подозрении в совершении преступления торговли людьми", в том числе на территории Польши.

В конце февраля писали, что Министерство обороны Великобритании проверяет записи полетов, которые могут содержать информацию об осужденном за сексуальные преступления Эпштейне.

Также британская полиция оценивает, занимался ли Эпштейн торговлей женщинами через два лондонских аэропорта на частных рейсах.

