Іспанія остаточно відкликала свого посла з Ізраїлю

Іспанія остаточно відкликала свого посла в Ізраїлі через загострення дипломатичного конфлікту між двома країнами, спричиненого протидією Іспанії американо-ізраїльським атакам на Іран.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, посол був відкликаний до Іспанії у вересні минулого року на тлі дипломатичного конфлікту через заходи Іспанії щодо заборони літакам і кораблям перевозити зброю до Ізраїлю з її портів або повітряного простору через військову операцію Ізраїлю в секторі Гази.

У вівторок, 10 березня, Іспанія опублікувала в офіційному віснику оголошення про припинення повноважень посла. Міністерство закордонних справ Іспанії заявило, що в найближчому майбутньому посольство в Тель-Авіві очолюватиме тимчасовий повірений у справах.

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Санчес проти Трампа: які ризики та вигоди приніс прем'єру Іспанії конфлікт із США.