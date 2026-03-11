Испания окончательно отозвала своего посла из Израиля

Испания окончательно отозвала своего посла в Израиле из-за обострения дипломатического конфликта между двумя странами, вызванного противодействием Испании американо-израильским атакам на Иран.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, посол был отозван в Испанию в сентябре прошлого года на фоне дипломатического конфликта из-за мер Испании по запрету самолетам и кораблям перевозить оружие в Израиль из ее портов или воздушного пространства из-за военной операции Израиля в секторе Газы.

Во вторник, 10 марта, Испания опубликовала в официальном вестнике объявление о прекращении полномочий посла. Министерство иностранных дел Испании заявило, что в ближайшем будущем посольство в Тель-Авиве будет возглавлять временный поверенный в делах.

Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.

