Молдова встановлює фільтри на Дністрі, щоб зупинити забруднення нафтопродуктами

Міністр довкілля Молдови Георге Хаждер повідомив, що фахівці почали встановлювати фільтри, щоб зупинити поширення річкою Дністер забрудненення і зібрати нафтові плями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Хаджер розповів, що сліди нафтопродуктів на Дністрі не значні і зараз не становлять небезпеки для населення. Проте, за його словами, фахівці встановлюють фільтри, щоб очистити воду.

"Лабораторні результати в районі Косеуці і Наславча показують, що концентрація нафтопродуктів у воді перебуває на мінімальному рівні виявлення і зараз не становить небезпеки для населення", – заявив Хаждер, перебуваючи у Сороках, куди він прибув для відстеження ситуації.

Мер Кишинева Іон Чебан повідомив, що три групи фахівців виїхали в три різні точки Дністра, щоб взяти проби води. За його словами, результати аналізів, взятих в районі Вадул луй Воде, показали, що вода "в порядку". Чебан підкреслив, що жителям столиці не варто панікувати, і що якщо виникне необхідність створювати запаси води, про це повідомлять найближчими годинами.

Він також підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я офіційно попросило столичні лікарні підготувати запаси води.

Найскладніша ситуація склалася в Бєльцях, де 11 березня місто залишилося без питної води. Мер міста Олександр Петков поклав відповідальність на керівництво підприємства Apă-Canal Bălți, звинувативши його в недбалості. За його словами, резервуари не заповнили водою, хоча це передбачено правилами на випадок надзвичайних ситуацій.

У Сороках влада вирішила тимчасово призупинити подачу води з Дністра з міркувань санітарної безпеки.

Напередодні, 10 березня, на поверхні Дністра біля села Наславча помітили маслянисті плями. Деякі користувачі соцмереж припустили, що в результаті російського удару по Дністровській ГЕС у воду потрапили шкідливі речовини.

Молдовська влада направила офіційний запит до України, щоб встановити походження плям. Жителям прибережних населених пунктів рекомендували не використовувати воду з річки для пиття, не поїти нею тварин і не ловити рибу.

Нагадаємо, минулого літа молдовська влада звернулась до України з проханням збільшити скид води на Дністрі після перебоїв на Дубоссарській ГЕС.