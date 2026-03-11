Молдова устанавливает фильтры на Днестре, чтобы остановить загрязнение нефтепродуктами

Министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сообщил, что специалисты начали устанавливать фильтры, чтобы остановить распространение по реке Днестр загрязнения и собрать нефтяные пятна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

Хаджер рассказал, что следы нефтепродуктов на Днестре незначительны и в настоящее время не представляют опасности для населения. Однако, по его словам, специалисты устанавливают фильтры, чтобы очистить воду.

"Лабораторные результаты в районе Косеуци и Наславча показывают, что концентрация нефтепродуктов в воде находится на минимальном уровне обнаружения и сейчас не представляет опасности для населения", – заявил Хаджер, находясь в Сороках, куда он прибыл для отслеживания ситуации.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что три группы специалистов выехали в три разных точки Днестра, чтобы взять пробы воды. По его словам, результаты анализов, взятых в районе Вадул луй Воде, показали, что вода "в порядке". Чебан подчеркнул, что жителям столицы не стоит паниковать, и что если возникнет необходимость создавать запасы воды, об этом сообщат в ближайшие часы.

Он также подчеркнул, что Министерство здравоохранения официально попросило столичные больницы подготовить запасы воды.

Самая сложная ситуация сложилась в Бельцах, где 11 марта город остался без питьевой воды. Мэр города Александр Петков возложил ответственность на руководство предприятия Apă-Canal Bălți, обвинив его в халатности. По его словам, резервуары не заполнили водой, хотя это предусмотрено правилами на случай чрезвычайных ситуаций.

В Сороках власти решили временно приостановить подачу воды из Днестра из соображений санитарной безопасности.

Накануне, 10 марта, на поверхности Днестра возле села Наславча заметили маслянистые пятна. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что в результате российского удара по Днестровской ГЭС в воду попали вредные вещества.

Молдавские власти направили официальный запрос в Украину, чтобы установить происхождение пятен. Жителям прибрежных населенных пунктов рекомендовали не использовать воду из реки для питья, не поить ею животных и не ловить рыбу.

Напомним, прошлым летом молдавские власти обратились к Украине с просьбой увеличить сброс воды на Днестре после перебоев на Дубоссарской ГЭС.