СМИ: фотокорреспондентов не будут пускать на брифинги Пентагона из-за плохих фото Хегсета

Пентагон запретил фотокорреспондентам СМИ посещать брифинги о продолжающемся военном конфликте США и Израиля с Ираном после того, как они опубликовали фотографии министра обороны Пита Хегсета, которые его сотрудники сочли "непривлекательными".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух человек, знакомых с этим решением, которые высказались на условиях анонимности из опасения мести.

Брифинг 2 марта состоялся через несколько дней после совместного военного удара по Ирану, в результате которого 28 февраля погиб аятолла Али Хаменеи. Это также было первое выступление министра обороны с трибуны брифинг-рума с 26 июня.

Несколько СМИ, в том числе Associated Press, Reuters и Getty Images, отправили фотографов на брифинг Хегсета и генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Но после того, как они опубликовали фотографии, которые имеют широкое распространение, поскольку лицензированы изданиями по всему миру, сотрудники Хегсета сообщили коллегам, что им не нравится вид министра. Помощники Хегсета решили не допускать фотографов на два следующих брифинга в Пентагоне, 4 и 10 марта, по словам двух лиц, знакомых с этим решением.

В своем заявлении пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон написал: "Чтобы эффективно использовать пространство в брифинг-руме Пентагона, мы разрешаем одного представителя от каждого СМИ, если он не имеет аккредитации, за исключением пула. Фотографии с брифингов немедленно публикуются в Интернете для использования общественностью и прессой. Если это вредит бизнес-модели определенных СМИ, то им следует рассмотреть возможность подачи заявки на аккредитацию в Пентагоне".

Хегсет, бывший ведущий Fox News, неоднократно конфликтовал с прессой с момента утверждения в должности в начале второго срока президента Дональда Трампа. Напряжение достигло апогея в октябре, когда сотни аккредитованных журналистов Пентагона сдали свои удостоверения, а десятки вышли из здания, отказавшись подписать политику, запрещающую журналистам запрашивать любую информацию, не санкционированную правительством.

Переговоры с Ассоциацией прессы Пентагона относительно новой политики привели к некоторым изменениям, но не полностью развеяли опасения представителей СМИ.