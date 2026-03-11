ФБР попереджало Каліфорнію про можливі удари Ірану дронами

Федеральне бюро розслідування США попереджало поліцейські відділки Каліфорнії, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши дрони на західне узбережжя США.

Як повідомляє "Європейська правда", про відповідне застереження від ФБР інформує ABC News.

У повідомленні ФБР, поширеному наприкінці лютого, йшлося, що Іран розробляв такі плани на початку лютого.

"Нещодавно ми отримали інформацію, що на початку лютого 2026 року Іран нібито мав намір провести раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів з невідомого судна біля узбережжя США, зокрема проти невизначених цілей у Каліфорнії, у разі, якщо США завдадуть ударів по Ірану. Ми не маємо додаткової інформації про час, метод, цілі або виконавців цього ймовірного нападу", – йшлося в попередженні ФБР.

Американські розвідники також висловлювали раніше занепокоєння щодо розширення використання дронів мексиканськими наркокартелями та можливості використання цієї технології для нападу на американські війська та персонал поблизу мексиканського кордону.

Нагадаємо, раніше розвідувальна спільнота США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв’язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.

Радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

