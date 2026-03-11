ФБР предупреждало Калифорнию о возможных ударах Ирана дронами

Федеральное бюро расследований США предупреждало полицейские участки Калифорнии, что Иран может ответить на американские атаки, запустив дроны на западное побережье США.

Как сообщает "Европейская правда", о соответствующем предупреждении от ФБР информирует ABC News.

В сообщении ФБР, распространенном в конце февраля, говорилось, что Иран разрабатывал такие планы в начале февраля.

"Недавно мы получили информацию, что в начале февраля 2026 года Иран якобы намеревался провести внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неизвестного судна у побережья США, в частности против неопределенных целей в Калифорнии, в случае, если США нанесут удары по Ирану. У нас нет дополнительной информации о времени, методе, целях или исполнителях этого вероятного нападения", – говорилось в предупреждении ФБР.

Американские разведчики также ранее выражали обеспокоенность по поводу расширения использования дронов мексиканскими наркокартелями и возможности использования этой технологии для нападения на американские войска и персонал вблизи мексиканской границы.

Напомним, ранее разведывательное сообщество США призвало к повышенной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.

Советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

