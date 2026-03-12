Reuters: у розвідці США вважають, що Іран – далеко не "на межі колапсу"

У розвідувальній спільноті США вважають, що зараз немає підстав сподіватися на швидку поразку Ірану і падіння іранського режиму.

Про це повідомляє Reuters на основі спілкування з трьома джерелами, пише "Європейська правда".

У низці доповідей розвідки констатують, що режим в Ірані "не під загрозою колапсу" і все ще зберігає контроль над суспільством; так само, відзначають консолідованість релігійних лідерів, попри ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї у перший же день війни та знищення ще близько десятка ключових високопосадовців.

Ізраїльські посадовці у непублічних розмовах також визнають, що не впевнені, чи допоможе війна досягти колапсу режиму.

Також у розвідувальній спільноті вважають, що загони іранських курдів, які базуються на території сусіднього Іраку, навряд чи зможуть серйозно протистояти силам іранського режиму – не маючи ані достатньої кількості людей, ані достатніх засобів.

Днями лідери іранських курдів нібито зверталися до американської адміністрації та членів Конгресу із закликом дати їм зброю і бронетехніку. Сам Трамп у суботу заявив, що виключає залучення іранських курдів.

Дональд Трамп 11 березня заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією" та висловив впевненість, що вона скоро закінчиться.

Проте радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

