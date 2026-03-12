СМИ: США за шесть дней войны против Ирана потратили на кампанию около 11 млрд долларов

В администрации президента США Дональда Трампа оценивают расходы на первые шесть дней войны против Ирана в 11,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters на основе общения с анонимным собеседником, пишет "Европейская правда".

Оценку приблизительных расходов якобы назвали во время брифинга членов администрации для сенаторов, который проходил за закрытыми дверями во вторник, 10 марта. Речь идет о "не менее 11,3 млрд долларов" за первые шесть дней кампании против Ирана.

Также чиновники администрации сказали членам Конгресса, что за первые два дня ударов по Ирану американские военные потратили боеприпасов на 5,6 млрд долларов.

Семь помощников членов Конгресса высказали предположение, что Белый дом вскоре обратится к Конгрессу за согласованием дополнительного финансирования на ведение войны – речь может идти о 50 млрд долларов или более.

До сих пор администрация не давала публичных оценок того, сколько США будет стоить операция и сколько она продлится.

Дональд Трамп 11 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией", и выразил уверенность, что она скоро закончится.

В то же время неофициально поступает информация, что советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

