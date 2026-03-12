Зеленський у четвер відвідає Румунію
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, відвідає Румунію, де зустрінеться зі своїм колегою Нікушором Даном та прем’єр-міністром країни Іліє Боложаном.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Адміністрації румунського президента.
Згідно з програмою візиту, президент Румунії прийме українського лідера у палаці Котрочень близько 13:30 за місцевим часом.
Переговори сторін будуть зосереджені на активізації економічної, енергетичної та оборонної співпраці, розвитку зв'язку та транскордонних проєктів, а також на ролі Румунії в процесі відбудови України.
Як зазначили в пресслужбі Дана, глави двох держав також обміняються думками щодо розширення Європейського Союзу, трансатлантичних відносин, безпекової ситуації в Чорноморському регіоні та останніх подій на регіональному та глобальному рівнях.
Також президента України приймуть у палаці Вікторії, де він проведе офіційну зустріч з прем'єр-міністром Ілліє Боложаном.
Як повідомляла "Європейська правда", 13 березня президент України прибуде до Парижа на зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном.
Також писали, що Зеленський може взяти участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 19-20 березня.