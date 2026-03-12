Зеленський у четвер відвідає Румунію

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, відвідає Румунію, де зустрінеться зі своїм колегою Нікушором Даном та прем’єр-міністром країни Іліє Боложаном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Адміністрації румунського президента.

Згідно з програмою візиту, президент Румунії прийме українського лідера у палаці Котрочень близько 13:30 за місцевим часом.

Переговори сторін будуть зосереджені на активізації економічної, енергетичної та оборонної співпраці, розвитку зв'язку та транскордонних проєктів, а також на ролі Румунії в процесі відбудови України.

Як зазначили в пресслужбі Дана, глави двох держав також обміняються думками щодо розширення Європейського Союзу, трансатлантичних відносин, безпекової ситуації в Чорноморському регіоні та останніх подій на регіональному та глобальному рівнях.

Також президента України приймуть у палаці Вікторії, де він проведе офіційну зустріч з прем'єр-міністром Ілліє Боложаном.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 березня президент України прибуде до Парижа на зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Також писали, що Зеленський може взяти участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 19-20 березня.