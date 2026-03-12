Зеленский в четверг посетит Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 марта, посетит Румынию, где встретится со своим коллегой Никушором Даном и премьер-министром страны Илие Боложаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Администрации румынского президента.

Согласно программе визита, президент Румынии примет украинского лидера во дворце Котрочень около 13:30 по местному времени.

Переговоры сторон будут сосредоточены на активизации экономического, энергетического и оборонного сотрудничества, развитии связи и трансграничных проектов, а также на роли Румынии в процессе восстановления Украины.

Как отметили в пресс-службе Дана, главы двух государств также обменяются мнениями по поводу расширения Европейского Союза, трансатлантических отношений, ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и последних событий на региональном и глобальном уровнях.

Также президента Украины примут во дворце Виктории, где он проведет официальную встречу с премьер-министром Иллией Боложаном.

Как сообщала "Европейская правда", 13 марта президент Украины прибудет в Париж на встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Также писали, что Зеленский может принять участие в заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 19-20 марта.