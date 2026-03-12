Сікорський пояснив, за яких обставин Польща надасть доступ США до своїх авіабаз

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив, що США можуть використовувати військову базу в Редзіково лише у разі прямої загрози іранських ракет для європейської чи американської території.

Про це, як пише "Європейська правда", Сікорський сказав в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita.

Глава МЗС Польщі зазначив, що використання бази протиракетної оборони США в Редзіково регулюється двосторонніми договорами.

За словами Сікорського, база призначена для виявлення та нейтралізації ракет, які можуть загрожувати Європі та Сполученим Штатам, а такої загрози з боку Ірану поки що не було.

На запитання, чи приєднається Польща до війни на Близькому Сході, міністр однозначно заявив, що Варшава не має таких планів. Крім того, країна зосереджена на війні Росії проти України, додав він.

"Зараз ми маємо війну на кордонах, агресивну Росію з імперською державною ідеологією, яка відправляє дрони в наш повітряний простір; ми маємо чим займатися тут, поруч з нами", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, напередодні Румунія схвалила запит США на використання авіабаз на території країни для американської операції проти Ірану.

Зазначимо, що питання доступу США до авіабаз на території Європи спричинило нову хвилю напруженості між Вашингтоном та європейськими столицями. Наприклад, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.