Сикорский объяснил, при каких обстоятельствах Польша даст США доступ к своим авиабазам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, что США могут использовать военную базу в Редзиково только в случае прямой угрозы иранских ракет для европейской или американской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сикорский сказал в интервью газете Rzeczpospolita.

Глава МИД Польши отметил, что использование базы противоракетной обороны США в Редзиково регулируется двусторонними договорами.

По словам Сикорского, база предназначена для обнаружения и нейтрализации ракет, которые могут угрожать Европе и Соединенным Штатам, а такой угрозы со стороны Ирана пока не было.

На вопрос, присоединится ли Польша к войне на Ближнем Востоке, министр однозначно заявил, что у Варшавы нет таких планов. Кроме того, страна сосредоточена на войне России против Украины, добавил он.

"Сейчас мы имеем войну на границах, агрессивную Россию с имперской государственной идеологией, которая отправляет дроны в наше воздушное пространство; нам есть чем заниматься здесь, рядом с нами", – сказал Сикорский.

Напомним, накануне Румыния одобрила запрос США на использование авиабаз на территории страны для американской операции против Ирана.

Отметим, что вопрос доступа США к авиабазам на территории Европы вызвал новую волну напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами. Например, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

Трамп также направил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Британию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по Ирану.