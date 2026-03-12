В Польше заявили о попытке кибератаки на ядерный исследовательский центр

Польша заявила, что серверы Национального центра ядерных исследований вблизи Варшавы подверглись кибератаке, которая оказалась неудачной.

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Гавковский сказал, что в последние дни произошла кибератака на Национальный центр ядерных исследований Польши, которая вероятно, была направлена из Ирана. Впрочем, он акцентировал, что это иранский след может быть прикрытием.

"Когда будет доступна окончательная информация и службы ее проверят, мы проверим ее, но есть много признаков того, что это произошло с территории Ирана", – подчеркнул он.

По словам вице-премьера, атака, возможно, не была масштабной, но это была попытка нарушения мер безопасности. Он подчеркнул, что атаку удалось остановить.

Он заверил, что центр "является безопасным" и что соответствующие службы работают над этим делом.

Отметим, что национальная разведка Португалии призвала к повышенной бдительности из-за глобальной кампании хакеров, направленной на получение доступа к учетным записям важных должностных лиц в WhatsApp и Signal.

Также разведка США призвала к усиленной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.