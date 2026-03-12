ЕС закроет проект на 2 млн евро с Венецианской биеннале, если Россия будет на выставке

Европейская комиссия приостановит исполнение гранта на 2 млн евро, предоставленного Фонду Биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявил спикер Еврокомиссии Тома Ренье.



Евросоюз грозит прекращением текущей грантовой поддержки ЕС для Венецианской биеннале в случае участия в выставке России.



"Комиссия осуждает решение Фонда Биеннале (Fondazione Biennale) разрешить России участвовать в художественной выставке Биеннале 2026 года", – напомнил Ренье.



Он пояснил, что "культура в Европе должна продвигать и защищать демократические ценности", а также "способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений". "Эти ценности в настоящее время, в сегодняшней России, не почитаются", – констатировал спикер.



Именно Еврокомиссия осуждает решение вернуть российский павильон на Венецианскую биеннале в 2026 году.



"Что поставлено на карту? Комиссия поддерживает Фонд Биеннале. У нас есть текущий проект на 2 миллиона евро, который поддерживает кинопродюсеров, работающих с виртуальной реальностью. Этот проект продолжается, и действительно, в случае нарушения контракта, как и с любым грантовым соглашением, Комиссия прекратит или приостановит действие контракта", – пояснил Тома Ренье.



Как сообщала "Европейская правда", более двух десятков стран подписали письмо против участия России в Венецианской биеннале.



Письмо с выражением протеста, инициированное Латвией, подписали представители 22 стран, в частности Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Испании, Ирландии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Украины.



Ранее в Европейской комиссии пригрозили лишить Венецианскую биеннале грантовых средств ЕС в случае, если России разрешат открыть павильон на выставке этого года.



Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение относительно участия Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.



Как стало известно, Россия вновь откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале этого года впервые после полномасштабного вторжения в Украину.