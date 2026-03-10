Єврокомісія пригрозила Венеційській бієнале наслідками за повернення Росії

У Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантових коштів ЄС у разі, якщо Росії дозволять відкрити павільйон на цьогорічній виставці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві віцепрезидентки Єврокомісії Хенни Вірккунен та єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа.

Обоє посадовців заявили, що рішуче засуджують рішення Fondazione Biennale дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на 61-й Міжнародній виставці мистецтв Венеційської бієнале 2026 року.

"Європейська комісія чітко висловила свою позицію щодо незаконної агресії Росії проти України. Культура сприяє поширенню та захисту демократичних цінностей, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди", – йдеться у заяві.

Вірккунен і Мікаллеф наголосили, що держави-члени, інституції та організації повинні діяти відповідно до санкцій ЄС і уникати надання платформи особам, які активно підтримували або виправдовували агресію Кремля проти України.

"Це рішення Fondazione Biennale несумісне з колективною реакцією ЄС на жорстоку агресію Росії. Якщо Fondazione Biennale реалізує своє рішення дозволити участь Росії, ми розглянемо подальші дії, включаючи призупинення або припинення поточної грантової підтримки ЄС для Фонду Бієнале", – йдеться у заяві європосадовців.

Нагадаємо, Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Особливе занепокоєння викликає інформація про зв’язки заявленої Комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом.

Раніше глава МЗС Латвії Байба Браже засудила рішення Венеційської бієнале дозволити Росії відкрити свій павільйон.

Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.