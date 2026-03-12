Британский регулятор дал соцсетям время до конца апреля для обеспечения безопасности молодежи

Британский регулятор Ofcom обратился к технологическим компаниям по поводу необходимости защищать молодежь в интернете после того, как британские депутаты проголосовали против полного запрета социальных сетей для людей в возрасте до 16 лет.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Британский регулятор Ofcom направил письма нескольким платформам с требованием усилить защиту детей.

Ofcom дал Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok и YouTube время до конца апреля, чтобы объяснить, какие меры они принимают для проверки возраста.

Платформы также должны изложить, как они борются с вредными алгоритмами и как внедряют обновления для пользователей. При этом Ofcom требует "прекратить тестирование продуктов на детях".

Также генеральный директор Ofcom Мелани Доуз обвинила крупные технологические компании в том, что они "не ставят безопасность детей в центр своих продуктов".

"Без надлежащей защиты, такой как эффективная проверка возраста, дети регулярно подвергаются рискам, которые они не выбирали, в сервисах, которых они не могут реально избежать. Это должно быстро измениться, иначе Ofcom примет меры", – подчеркнула она.

Напомним, в феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

Деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

10 марта палата общин Великобритании большинством голосов проголосовала против введения запрета социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет, вместо этого предоставив правительству расширенные полномочия в этом вопросе.