Словакия признала, что хочет снять санкции ЕС с двух российских олигархов

Глава МИД Словакии Юрай Бланар признал, что Братислава пытается исключить двух российских олигархов из санкционного списка ЕС – Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по европейским делам Палаты депутатов Словакии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

По словам министра, несколько стран обсуждают этот вопрос, который касается и других имен.

"Да, речь идет об исключении этих двух имен, но не только этих двух, а нескольких. И это еще не конец. Есть несколько стран, которые ведут эту дискуссию", – сказал Бланар.

"Мы участвуем в этой дискуссии и готовы прийти к выводу конструктивно и на основе весомых аргументов. При условии, что они будут действительно убедительными и будут иметь сильные юридические аргументы. Так же, как мы сделали в случае гражданина Словацкой Республики Гамбалека, который, по нашему мнению, был несправедливо включен в санкционный список. Это была роковая ошибка, которая разрушила бизнес этого человека", – отметил он.

Председатель оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка спросил словацкого министра иностранных дел, что словацкие граждане получают от усилий словацкой дипломатии по устранению олигархов, приближенных к Владимиру Путину.

"Я спрашиваю вас, что получили французы, немцы, испанцы, когда мы пытались исключить из списка словацкого гражданина?" – ответил Бланар.

"Они сделали это, потому что мы слушаем друг друга. Это часть нашей конструктивной политики", – отметил он.

Бланар добавил, что дебаты о продлении санкций против списка российских лиц и организаций не связаны с дебатами о 20-м пакете санкций ЕС против России.

Стоит отметить, что Словакия продвигала снятие санкций с Фридмана и Усманова и во время принятия предыдущего решения о продлении персональных санкций осенью 2025 года.

Напомним, в Еврокомиссии дали понять, что ЕС не собирается снимать санкции с российских нефти и газа из-за ситуации на мировом рынке в результате войны на Ближнем Востоке.

Также неофициально появилась информация, что ЕС убрал грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ, принятие которого "зависло" из-за венгерского вето.