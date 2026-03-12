Член угорської делегації відмовився їхати в Україну через страх мобілізації

Угорська самопроголошена місія з перевірки стану нафтопроводу "Дружба", яку очолює заступник міністра енергетики Габор Цепек, прибула до України у скороченому складі: замість запланованих п’яти осіб у поїздку вирушили лише четверо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 24.hu.

Один із членів делегації в останній момент відмовився їхати через побоювання юридичних наслідків та мобілізації до лав ЗСУ.

Цей чоловік народився на Закарпатті та, крім угорського, досі має український паспорт. Він побоювався, що на тлі напружених відносин між країнами українська влада не робитиме для нього винятків як для члена місії іноземної держави. Він припустив, що його можуть затримати та нагадати про громадянський обов'язок із захисту батьківщини, тому вирішив перестрахуватися і не поїхав.

Делегація була створена згідно з рішенням уряду Угорщини від 4 березня. До її складу мали увійти Габор Цепек, двоє держслужбовців, досвідчених у міжнародних відносинах, та двоє фахівців нафтової компанії MOL. Прізвища учасників, окрім голови, не розголошуються.

Нагадаємо, в українському МЗС заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей; президент Зеленський прокоментував, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Угорський міністр закордонних справ після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Натомість нота МЗС, яка є у розпорядженні "ЄвроПравди", свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва офіційні заперечення щодо запропонованого формату.