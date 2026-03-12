Член венгерской делегации отказался ехать в Украину, опасаясь мобилизации

Самопровозглашенная венгерская миссия по проверке состояния нефтепровода "Дружба", возглавляемая заместителем министра энергетики Габором Цепеком, прибыла в Украину в сокращенном составе: вместо запланированных пяти человек в поездку отправились только четверо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 24.hu.

Один из членов делегации в последний момент отказался ехать из-за опасений юридических последствий и мобилизации в ряды ВСУ.

Этот человек родился на Закарпатье и, кроме венгерского, до сих пор имеет украинский паспорт. Он опасался, что на фоне напряженных отношений между странами украинские власти не будут делать для него исключений как для члена миссии иностранного государства. Он предположил, что его могут задержать и напомнить о гражданском долге по защите родины, поэтому решил перестраховаться и не поехал.

Делегация была создана в соответствии с решением правительства Венгрии от 4 марта. В ее состав должны были войти Габор Цепек, два госслужащих, опытных в международных отношениях, и два специалиста нефтяной компании MOL. Фамилии участников, кроме председателя, не разглашаются.

Напомним, в украинском МИД заявили, что утром 11 марта на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч; президент Зеленский прокомментировал, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Венгерский министр иностранных дел после этого обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД, которая находится в распоряжении "ЕвроПравды", свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева официальные возражения по поводу предложенного формата.