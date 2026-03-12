США критикуют Чехию, одобрившую расходы на оборону меньше 2% ВВП

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии о расходах на оборону, которые не достигают даже предварительной цели в 2% ВВП.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Уитакер подчеркнул, что не может быть никаких оправданий такому решению.

"Все члены Альянса должны внести свой вклад и выполнить Гаагские оборонные обязательства. Эти цифры не являются произвольными. Они соответствуют моменту – а момент требует 5% в качестве стандарта. Никаких оправданий, никаких отказов", – написал он.

Посол прикрепил к сообщению информацию о том, что парламент Чехии одобрил бюджет, в котором расходы на оборону сократились по сравнению с проектом документа, подготовленным предыдущим правительством. Сейчас Чехия планирует тратить на оборону в 2026 году 1,7% от ВВП.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в конце февраля заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Бабиш еще перед прошлогодними выборами заявлял, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта нереалистична.

